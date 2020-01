Foot - Mercato

Mercato : Un deal à 95M€ cet hiver pour Chelsea ?

Publié le 1 janvier 2020 à 16h10 par G.d.S.S. mis à jour le 1 janvier 2020 à 16h11

En quête de renfort offensif, Chelsea pourrait tenter d’attirer Wilfried Zaha avec une opération à hauteur de 95M€ avec Crystal Palace.