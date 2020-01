Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Frenkie De Jong est-il la meilleure recrue du Barça ?

Publié le 1 janvier 2020 à 16h00 par T.M.

Durant le dernier mercato estival, le FC Barcelone a frappé fort en accueillant Antoine Griezmann, mais aussi Frenkie De Jong. Et le Néerlandais n’a pas mis longtemps avant de se faire une place chez les Blaugrana.

A Barcelone, le premier renfort du mercato estival était connu dès janvier dernier. En effet, au terme d’un gros bras de fer avec le PSG et de plusieurs rebondissements, le club catalan avait réussi à trouver un accord avec Frenkie De Jong, qui était alors à l’Ajax Amsterdam. Annoncé comme l’un des futurs cracks du football mondial, le Néerlandais a ainsi posé ses valises au Barça durant l’été, étoffant un peu plus l’effectif d’Ernesto Valverde et un milieu de terrain déjà bien garni. Les Blaugrana ont donc réussi un gros coup avec De Jong. Une affaire bouclée contre 86M€, bonus compris et cela commence déjà à porter ses fruits.

De l’Ajax au Barça, il n’y a qu’un pas…

Frenkie De Jong était très attendu, surtout dans l’optique de venir faire oublier Xavi et Andrés Iniesta. Et après quelques premières semaines compliquées, surtout afin de trouver sa position sur le terrain, le Néerlandais commence enfin à régaler. Toutefois, le principal intéressé le reconnait, il peut et doit encore donner plus au Barça. Néanmoins, l’investissement réalisé pour De Jong se justifie déjà. Dans l’entrejeu, le joueur de 22 ans fait déjà forte impression. A lui de continuer ses efforts pour être encore plus important et décisif durant cette seconde partie de saison.