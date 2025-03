PSG - Qatar : «Officiel», c’est le grand départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Face au refus catégorique de la Mairie de lui vendre le Parc des Princes, le PSG semble préparer un départ historique en faisant bâtir son propre stade. Jérôme Rothen a d'ailleurs indiqué que cette nouvelle allait bientôt être officialisée par les propriétaires qataris du PSG, qui cherchent toujours la meilleure option pour leur future enceinte. Explications.

Le PSG au Parc des Princes, ça sent la fin ! La Mairie de Paris a répété à de nombreuses reprises qu'elle ne vendrait pas le stade aux investisseurs qataris du club de la capitale, ce qui contraint donc le président Nasser Al-Khelaïfi a foncer sur un plan B. Le PSG étudie actuellement plusieurs sites propices à accueillir son futur stade, et Jérôme Rothen a confirmé cette tendance dans son émission sur RMC Sport.

« C'est bientôt officiel, ils vont quitter le Parc des Princes »

« Certains ont parlé de Ris-Orangis, c’est totalement faux. Il n’y a pas de stade prévu là-bas. Ce ne sont que des mensonges. Par contre, le site de Massy a repris du poids ces derniers jours. Mais il y a aussi la possibilité de deux autres sites qui avancent. Massy a un peu d’avance, mais les deux autres projets ne sont pas abandonnés. L’un d’eux est situé près du Campus, vers Poissy. L’autre, dont le nom est déjà sorti, est Montigny-le-Bretonneux. Ce qui est officieux mais bientôt officiel, c’est qu’ils vont quitter le Parc des Princes », confie l'ancien joueur emblématique du PSG sur le changement de stade qui se prépare.

« Ça me fait mal au cœur »

Et Rothen regrette déjà amèrement ce départ du Parc des Princes pour le PSG : « Moi ça me fait mal au cœur. Je suis né à trois kilomètres du Parc des Princes. J’y suis allé à l’âge de 4 ans. J’ai eu la chance d’y jouer pendant six ans avec le PSG. Aujourd’hui c’est un frein pour l’épanouissement pour tous les supporters. Le Parc c’était l’attachement à Paris », confie l'ancien milieu offensif.