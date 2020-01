Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un désaccord en interne pour le recrutement hivernal ?

Publié le 1 janvier 2020 à 14h00 par B.C.

Alors que Thomas Tuchel a assuré que l'effectif du PSG n'avait pas besoin de changements, Leonardo pourrait en décider autrement.

Le PSG va-t-il se montrer actif sur le marché des transferts en janvier ? C'est la question que se posent tous les supporters parisiens. Avant de partir en vacances, Thomas Tuchel a pour sa part fait comprendre que son effectif n'avait pas besoin de modifications : « Du mouvement au mercato ? Peut-être, mais ce n'est pas nécessaire. Je suis très satisfait et très heureux avec l'équipe actuelle ». Cependant, Leonardo ne semble pas être sur la même longueur d'onde.

Leonardo voudrait tout de même du changement