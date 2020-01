Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho va-t-il chambouler les plans de Leonardo ?

Publié le 1 janvier 2020 à 11h30 par B.C.

Alors que le PSG voudrait récupérer gratuitement Christian Eriksen lorsque le contrat de ce dernier prendra fin à Tottenham, Jose Mourinho pourrait mettre à mal ce plan.

De retour à la tête du secteur sportif du PSG l'été dernier, Leonardo a commencé fort en parvenant à récupérer Mauro Icardi sous la forme d'un prêt avec option d'achat, et l'Italo-brésilien aurait déjà identifié son prochain gros coup. En effet, selon les informations divulguées par Foot Mercato le 12 décembre dernier, Leonardo suit attentivement la situation de Christian Eriksen et serait même entré en contact avec l'entourage du Danois pour prendre la température quant à une arrivée l'été prochain. Eriksen est sous contrat jusqu'en juin 2020 avec Tottenham et sera donc libre de négocier avec le club de son choix dès ce mercredi 1er janvier. Cependant, Mourinho pourrait en décider autrement.

« J'aimerais qu’il signe un nouveau contrat »