Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace clairement identifiée pour cette priorité de Leonardo !

Publié le 2 janvier 2020 à 15h00 par T.M.

Pour ce mercato hivernal, Emre Can semble être la priorité de Leonardo au PSG. Toutefois, la concurrence est rude pour le milieu de terrain de la Juventus.

Ça y est, les clubs européens peuvent désormais recruter, le mercato hivernal a ouvert ses portes. Leonardo va enfin pouvoir passer à l’attaque pour ce qui semble être sa priorité du mois de janvier. Le directeur sportif du PSG semble décidé à attirer un nouveau milieu de terrain et a pour cela coché le nom d’Emre Can, en grande difficulté à la Juventus. Ces derniers jours, le cas de l’Allemand a pris de l’ampleur et pour certains, il se rapprocherait du PSG. Toutefois, Leonardo ne serait pas seul pour Can.

Attention à Manchester United !