Foot - PSG

PSG - Malaise : Des tensions en interne entre Neymar et Leonardo ?

Publié le 2 janvier 2020 à 11h30 par T.M.

Revenu à l’intersaison au PSG, Leonardo a rétabli l’ordre au sein du club de la capitale. Toutefois, cela ne passerait pas forcément avec tous les joueurs de Thomas Tuchel et en particulier Neymar. Explications.

L’été aura été très mouvementé au PSG. Thomas Tuchel a, en effet, enregistré de nombreuses recrues et cela en particulier grâce à Leonardo. Avant de se concentrer sur le mercato, Nasser Al-Khelaïfi a frappé fort avec le retour du Brésilien au poste de directeur sportif. Après avoir installé le projet QSI en 2011, Leonardo doit désormais le remettre sur de bons rails. Et il n’aura pas mis longtemps avant de faire parler son autorité comme cela a notamment été le cas avec Neymar. De quoi mettre de la friture sur la ligne entre les deux compatriotes.

Une relation inexistante ?