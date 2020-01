Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Yohann Pelé sur le départ ? Il répond !

Publié le 3 janvier 2020 à 16h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Yohann Pelé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait comme il l’a indiqué en conférence de presse.

« J’avais l’opportunité d’aller jouer ailleurs, mais j’ai préféré rester ici. C’était mon choix, je me sens bien dans le club et la ville », a confié Yohann Pelé ce vendredi en conférence de presse sur son choix de rester à l’OM alors qu’il avait des prétendants sur le marché des transferts. La doublure de Steve Mandanda aura un nouveau choix fort à faire l’été prochain, puisque son contrat avec l’OM arrivera à expiration. Et Pelé a également évoqué le sujet face aux médias…

« On verra ce qui se passera »