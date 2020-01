Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Yohann Pelé fait une grande révélation sur sa situation !

Publié le 3 janvier 2020 à 14h00 par G.d.S.S. mis à jour le 3 janvier 2020 à 14h10

Alors qu’il évolue dans l’ombre de Steve Mandanda à l’OM, Yohann Pelé avoue qu’il avait des opportunités sur le marché des transferts ces derniers mois pour aller se relancer ailleurs.

Titulaire dans les buts de l’OM lors de la saison 2016-2017, Yohann Pelé (37 ans) avait affiché un visage très convaincant, mais a ensuite été victime du retour de Steve Mandanda au sein du club phocéen. Depuis plus de deux ans, Pelé se contente donc du rôle de doublure de luxe à l’OM, lui qui avait pourtant des opportunités pour changer de club lors des dernières périodes de mercato. Il s’est confié à ce sujet en conférence de presse.

« J’avais l’opportunité de jouer ailleurs »