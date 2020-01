Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce de taille pour le successeur annoncé de Luis Suarez !

Publié le 3 janvier 2020 à 22h30 par J.-G.D.

Vice-président de l'Inter Milan, Javier Zanetti estime que Lautaro Martinez a encore de belles choses à faire dans le groupe d'Antonio Conte. Le Barça est prévenu...

Alors que Luis Suarez soufflera ses 33 bougies le 24 janvier, l’identité de son successeur ne ferait plus aucun doute. Le FC Barcelone n'aurait d'yeux que pour Lautaro Martinez, attaquant de l'Inter Milan. L'international argentin ferait donc office de favori afin de reprendre le flambeau de l'Uruguayen, le tout contre 111M€. Au micro de TyC Sports , Javier Zanetti, vice-président de la formation lombarde, envoie un message fort sur l'avenir de Martinez.

« Lautaro a un grand avenir à l’Inter Milan »