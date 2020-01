Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rencontre au sommet pour l'avenir de Todibo ?

Publié le 3 janvier 2020 à 22h00 par J.-G.D.

En marge des négociations avec le Barça pour Jean-Clair Todibo, Frederic Massara, directeur sportif du Milan AC, se serait directement entretenu avec le jeune défenseur central barcelonais.

Selon l'exclusivité du 10 Sport, l'AS Monaco pense au profil de Jean-Clair Todibo, en manque de temps au FC Barcelone. Un retour en Ligue 1 est donc dans les tuyaux pour l'ancien espoir de Toulouse, mais l'appel du pied d'un cador étranger pourrait faire capoter l'affaire. En effet, le Milan AC tenterait d'attirer le joueur de 19 ans dans ses filets, et le départ de Todibo ne serait plus qu'une question d'heures.

Des discussions entre le Milan AC et Todibo ?