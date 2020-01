Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Départ imminent pour Jean-Clair Todibo ?

Publié le 3 janvier 2020 à 15h00 par A.D.

Jean-Clair Todibo devrait être prêté ou vendu avec droit de rachat au Milan AC. Le Barça et les Rossoneri pourraient boucler l’opération ce mardi.

Le dossier Jean-Clair Todibo pourrait être finalisé ce mardi. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le FC Barcelone est ouvert à un départ de son jeune talent français cet hiver. Désireux de renforcer sa défense, le Milan AC est déterminé à enrôler Jean-Clair Todibo. Toutefois, selon nos informations du 31 décembre, les Rossoneri doivent se méfier de l’OGC Nice et d’Everton pour l’ancien du Toulouse FC. Malgré tout, l'écurie milanaise devrait rafler la mise dans les prochains jours.

Le dossier Todibo bouclé ce mardi ?