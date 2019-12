Foot - Mercato - FC Barcelone

EXCLU - Mercato - FC Barcelone : Nice pense à Todibo !

Publié le 31 décembre 2019 à 14h10 par Alexis Bernard

Très courtisé à l’approche du mercato hivernal, Jean-Clair Todibo n’a aucun accord pour partir en janvier. Et l’OGC Nice entre dans la course pour le récupérer.