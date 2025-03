L’OM en crise, la sonnette d’alarme tirée en direct !

La rédaction

L'OM traverse une période de crise avec une nouvelle défaite contre Reims, 3-1, qui les fait tomber à la 3e place. Bixente Lizarazu a souligné qu'avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs, l’équipe est dans une «mini crise». Il a également pointé des joueurs en-dessous de leur niveau habituel.

Ce samedi, l’OM se rendait sur la pelouse de Reims pour tenter de se relancer après cette trêve internationale. Mission échouée pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui font la mauvaise opération du week-end en s’inclinant 3 buts à 1 face aux Rémois, et l'OM tombe désormais à la 3e place du podium.

«Un début de crise»

Bixente Lizarazu a notamment évoqué cette période sur Téléfoot : «On peut appeler ça un début de crise. 4 défaites sur les 5 derniers matchs.» Après sa défaite face à Reims, l’OM enregistre un troisième revers consécutif après les matchs contre Lens et le PSG.

«Il y a des joueurs aussi qui ne sont plus à leur niveau»

«Je dis aussi régulièrement que la défense de Marseille est très fragile et en plus de ça, Rulli ne fait plus de miracles comme il avait l’habitude de faire. Devant, il y a des joueurs aussi qui ne sont plus à leur niveau. Oui, Marseille est dans une mini-crise», continue le champion du monde 98.