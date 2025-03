«C’est inacceptable», la colère de Rabiot fait réagir à l’OM !  

La rédaction

L’OM sombre dans la crise après une troisième défaite consécutive en Ligue 1 face à Reims (3-1), faisant perdre la deuxième place aux Olympiens au profit de Monaco. Adrien Rabiot, capitaine après la sortie de Balerdi, a exprimé sa colère envers l’état d’esprit du groupe, tandis que Geronimo Rulli a partagé cette frustration, appelant à une réaction rapide.

Les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés (3-1) ce samedi sur la pelouse de Reims, une défaite, la troisième en trois matchs, qui fait tomber l’OM de sa deuxième place. En effet, avec la victoire de Monaco sur Nice, le club de la Principauté a chipé la place de dauphin du PSG aux Olympiens. Après cette nouvelle débâcle, Adrien Rabiot s’est montré très cash et a critiqué l’état d’esprit du vestiaire de l’OM.

«Ça fait mal d'afficher cet état d’esprit»

«Ça fait mal d'afficher cet état d'esprit. On a des objectifs et ça n'est pas suffisant. J'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie d'aller en Ligue des champions, qui n'ont pas envie de se battre pour connaître ça. Il reste sept matchs, il faut savoir ce qu'on veut faire, si on veut aller en Ligue des champions. Moi, je suis venu pour ça. Si d'autres n'ont pas envie, ils doivent le dire avant les matchs et laisser d'autres jouer », expliquait Adrien Rabiot, qui a terminé la rencontre avec le brassard de capitaine de l'OM.

«Je pense comme Adri»

Des propos entièrement validés par Geronimo Rulli. Le portier de l’OM s’est exprimé au micro de BeIN Sports, balançant : «Les mots de Rabiot ? C’est la vérité, je pense comme Adri. Ce qu’il s’est passé, c’est inacceptable pour notre équipe et notre ville. On doit chercher quelque chose à l’intérieur de chacun. On veut la Ligue des champions, je veux la jouer avec cette équipe. Le reste de la saison sera très important pour aller la chercher.»