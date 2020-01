Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo idéalement placé pour Christian Eriksen, mais…

Publié le 4 janvier 2020 à 10h45 par T.M.

Alors que Christian Eriksen devrait quitter Tottenham l’été prochain, le PSG serait l’une des destinations possibles pour le Danois. Toutefois, Leonardo n’est pas le seul à être sur le coup.

Ces dernières semaines, l’avenir de Christian Eriksen se retrouve au centre de toutes les rumeurs. En effet, le Danois est en fin de contrat à Tottenham et alors qu’il sera libre l’été prochain, un transfert en janvier pourrait également être envisagé. Toutefois, le protégé de José Mourinho chez les Spurs devrait encore attendre quelques mois avant d’entamer un nouveau chapitre. En effet, selon les dernières informations de Nicolo Schira, Eriksen devrait finalement partir l’été prochain, au moment où il sera alors libre.

Le PSG oui, mais pas seulement…