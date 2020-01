Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quelle doit être la priorité de Zidane en 2020 ?

Publié le 4 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

Si le Real Madrid devrait rester calme en janvier, le club espagnol pourrait activer plusieurs grosses pistes l'été prochain afin de renforcer l'effectif de Zinedine Zidane. Mais selon vous, quelle doit être la priorité absolue des Merengue ? C'est notre sondage du jour !

Pour son grand retour à la tête du Real Madrid, Zinedine Zidane s'était montré actif l'été dernier à l'occasion de son premier mercato. En effet, le Français a dépensé plus de 300M€ pour enrôler Eden Hazard, Luka Jovic ou encore Ferland Mendy, mais cela n'est rien par rapport à ce qu'il préparerait pour 2020. En effet, de nombreux joueurs prestigieux sont annoncés dans le viseur du Real Madrid, mais un seul apparaît comme la priorité absolue des Merengue : Kylian Mbappé. Florentino Pérez et Zinedine Zidane seraient prêts à tout pour l'attaquant du PSG puisqu'une offre comprise entre 300 et 400M€ est d'ores et déjà évoquée par plusieurs médias.

Mbappé, Mané, Pogba... Sur qui doit se concentrer Zidane ?

Mais Kylian Mbappé n'est pas l'unique joueur pisté par le Real Madrid. En effet, de nombreux départs pourraient survenir l'été prochain afin de démarrer un nouveau cycle. James Rodriguez, Luka Modric ou encore Gareth Bale sont régulièrement annoncés sur le départ, et les dirigeants merengue auraient les idées claires pour leur succession. Selon les informations exclusives du 10 Sport, Sadio Mané est très apprécié par Zinedine Zidane. D'ailleurs, des premiers contacts auraient eu lieu entre le club de la capitale espagnole et les représentants du Sénégalais. La star de Liverpool ne serait pas l'unique attaquant présent sur la short-list de la Casa Blanca puisque Florentino Pérez aurait toujours des vues sur Jadon Sancho, Harry Kane ou même Neymar, un joueur qui lui a toujours échappé malgré un intérêt persistant. Dans l'entrejeu, Zinedine Zidane a fait le forcing ces derniers mois pour enrôler Paul Pogba, mais Fabian Ruiz aurait également les faveurs de l'entraîneur français. Et à l'inverse du milieu de Manchester United, le grand espoir espagnol ferait l'unanimité au sein du Real Madrid. Même si Zidane pourrait avoir une enveloppe XXL dans ses mains pour remodeler son groupe, le Ballon d'Or 1998 devra faire des choix, en concertation avec son président.

Alors selon vous, quelle doit être la priorité de Zinedine Zidane en 2020 ? À vos votes !