Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un gros coup avec Pogba ?

Publié le 4 janvier 2020 à 11h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain seraient vraisemblablement prêts à sauter sur la moindre occasion pour Paul Pogba.

Le dossier Paul Pogba commence à devenir très intéressant. Le milieu est sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2021 et, vu ses envies de départ, il ne semble pas disposé à prolonger. Les dirigeants mancuniens sont ainsi convaincus que la meilleure solution serait de vendre Pogba cet hiver, afin de pouvoir en tirer le maximum d'argent. Le Real Madrid et la Juventus tiennent la corde actuellement, mais il ne faut pas boulier le Paris Saint-Germain.

Le PSG, une possibilité pour Pogba... l'été prochain