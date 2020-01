Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane serait prêt à oublier Pogba pour Mbappé !

Publié le 3 janvier 2020 à 21h15 par B.C.

Depuis plusieurs mois, Zinedine Zidane fait tout son possible pour boucler l'arrivée de Paul Pogba, mais l'entraîneur du Français pourrait mettre ce dossier de côté afin de se concentrer sur Kylian Mbappé.

Ce n'est plus un mystère pour personne, Kylian Mbappé risque d'être le grand objectif du Real Madrid l'été prochain. L'attaquant du PSG n'en finit plus d'impressionner au sein du club de la capitale et confirme tous les espoirs placés en lui il y a quelques années. Recruté pour 180M€ durant l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait bien rapporter le double au PSG puisqu'une offensive du Real Madrid comprise entre 300 et 400M€ est d'ores et déjà évoquée en vue du prochain mercato estival. Et du côté de la capitale espagnole, tous les regards seraient tournés vers Kylian Mbappé.

« Zidane ne pense plus à Pogba, il pense à quelqu'un d'autre »