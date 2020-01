Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça proche de récupérer une pépite espagnole ? La réponse de Valverde !

Publié le 3 janvier 2020 à 21h00 par La rédaction

Alors que Dani Olmo a récemment confirmé l'intérêt du Barça à son égard, Ernesto Valverde a tenu à rappeler que le joueur reste sous contrat avec le Dinamo Zagreb.

Formé à Barcelone, Dani Olmo (21 ans) n'a jamais caché son amour pour ce club. Récemment, le milieu a même confirmé que Barcelone avait fait une offre pour le recruter à travers un entretien accordé à L'Esportiu : « Cela me fait plaisir que les rumeurs soient devenues une proposition concrète et que le Barça pense à la possibilité de me faire revenir. » Cependant, Ernesto Valverde, l'entraîneur de Barcelone, a tenu à rappeler que Dani Olmo reste lié à son club, le Dinamo Zagreb.

« C'est un bon joueur, mais il est dans une autre équipe »