Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Pogba décidé dès cet hiver ?

Publié le 4 janvier 2020 à 9h30 par A.C.

Les dirigeants de Manchester United sont persuadés qu'il est dans leur interet de boucler le plus tôt possible un transfert de Paul Pogba.

L'été dernier, Paul Pogba avait clairement fait comprendre vouloir quitter Manchester United. En Espagne, Zinedine Zidane rêverait de l'avoir au Real Madrid, mais à en croire Mino Raiola, c'est plutôt vers son ancien club de la Juventus que le Champion du monde pourrait se diriger. La presse britannique évoque d'ailleurs un possible échange entre Pogba et Adrien Rabiot, ancien du PSG pas vraiment en réussite à la Juve.

Manchester United souhaite vendre Pogba, dès cet hiver