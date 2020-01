Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un destin à la Vinicius pour le «nouveau Neymar» ?

Publié le 5 janvier 2020 à 11h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid enregistrera prochainement l’arrivée de Reinier Jesus, le club madrilène aurait déjà tout prévu pour permettre au jeune brésilien de se faire une place progressivement dans son effectif.

Le Real Madrid va peut-être débusquer un futur grand talent en arrachant la signature de Reinier Jesus à Flamengo. Comme Le 10 Sport l’a révélé, les Merengue ont trouvé un accord avec le club brésilien pour le transfert de leur pépite, en formulant une proposition de 28M€ plus 7M€ de bonus, atteignant ainsi la somme de 35M€ que demandait Flamengo. Le Real Madrid a donc réalisé un joli coup dans un dossier où la concurrence était rude, et le club entrainé par Zinedine Zidane aurait déjà tout prévu pour permettre à Reinier Jesus de progressivement se faire une place dans l’effectif madrilène.

Une trajectoire similaire à celles de Vinicius et Rodrygo