Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette pépite de Zidane afficherait un choix fort pour son avenir !

Publié le 5 janvier 2020 à 10h30 par H.G.

Alors qu’il est dans le viseur de Getafe, où il pourrait bénéficier d’un meilleur temps de jeu qu’au Real Madrid, Brahim Diaz n’aurait pas l’intention de quitter les Merengue prochainement.

« Oui, j'ai à nouveau demandé le prêt de Brahim Diaz à Florentino Pérez. Nous l'avons déjà fait dans le passé et je l'ai encore fait aujourd'hui, parce que c'est un joueur que l'entraîneur apprécie », a expliqué Ángel Torres ce samedi, après la défaite de Getafe face au Real Madrid (0-3). En affichant de la sorte son intérêt pour Brahim Diaz, le président des Azulones espérait sans doute mettre un coup d’accélérateur dans le dossier du joueur qui ronge son frein au Real Madrid depuis le début de saison. Toutefois, le dossier pourrait bien s’annoncer des plus compliqués pour Getafe…

Brahim Diaz veut rester au Real Madrid cet hiver !