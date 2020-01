Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas tente un joli coup avec ce coéquipier de Gignac !

Publié le 5 janvier 2020 à 10h15 par A.M. mis à jour le 5 janvier 2020 à 10h21

Bien que l’OM ne semble pas disposé à se renforcer massivement cet hiver, André Villas-Boas souhaiterait attirer Carlos Salcedo dont la situation avec les Tigres se complique.

Le mercato d’hiver s’annonce plutôt calme du côté de l’Olympique de Marseille compte tenu des problèmes financiers du club phocéen. Toutefois, à l’image de l’été dernier, l’OM sera à l’affût de quelques jolis coups. Et dans cette optique, Andoni Zubizarreta aurait réactivé une piste bien connue du côté de la Canebière, à savoir le défenseur mexicain Carlos Salcedo.

L’OM veut le prêt avec option d’achat de Salcedo