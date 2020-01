Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un couac à 82M€ pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 5 janvier 2020 à 8h15 par A.M.

Alors que le PSG prépare la succession de Thiago Silva, dont le contrat prend fin en juin prochain, la piste menant à Kalidou Koulibaly s’annonce compliquée. West Ham semble effectivement prêt à lâcher 82M€ pour le Sénégalais.

Dans les prochaines semaines, Leonardo va devoir gérer les joueurs dont le contrat prend fin en juin prochain. Parmi eux, le cas le plus délicat semble être celui de Thiago Silva. Du haut de ses 34 ans, le Brésilien est toujours très performant et reste un cadre du PSG dont il est le capitaine. Mais l’économie du salaire d’un joueur qui ne représente plus l’avenir du club de la capitale est également à prendre en considération. C’est la raison pour laquelle Leonardo semble s’intéresser à Kalidou Koulibaly.

West Ham veut passer à l’action pour Koulibaly