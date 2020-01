Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'Atlético dans une impasse pour Cavani ?

Publié le 5 janvier 2020 à 7h15 par J.-G.D.

Malgré sa volonté d’acter le renfort d’Edinson Cavani, Diego Simeone se heurterait au salaire de l’attaquant du PSG. L’Atlético de Madrid pourrait opter pour un plan B.

Sous contrat avec le PSG pour encore quelques mois, Edinson Cavani dispose d’une porte de sortie en ce mois de janvier. L’attaquant parisien pourrait en effet plier bagage afin de rejoindre l’Atlético de Madrid. Diego Simeone n’aurait d’yeux que pour l’international uruguayen, et ce depuis plus de cinq ans. Présent en conférence de presse ce samedi, Thomas Tuchel estime que Cavani ne quittera pas le club cet hiver : « Cavani et Paredes ? Je pense qu’ils seront avec nous jusqu’à la fin de la saison ».

Un salaire trop conséquent pour l’Atlético ?