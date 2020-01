Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Comment Zidane a devancé le PSG dans ce dossier à 30M€ !

Publié le 5 janvier 2020 à 4h45 par A.M.

Annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens, dont le PSG et le FC Barcelone, Reinier Jesus va finalement rejoindre le Real Madrid pour 30M€.

Après avoir annoncé le départ de Reinier Jesus dès cet hiver, Jorge Jesus, l'entraîneur de Flamengo, a laissé entendre que son meneur de jeu de 17 ans allait rejoindre le Real Madrid : « Dans le football, il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas dire non. La sélection brésilienne par exemple, ou le Real Madrid. Quand ils vous appellent, c’est comme une convocation ». Par conséquent, le club merengue s'apprête à remporter un bataille face aux plus grands européens.

Avec 35M€, le Real Madrid va remporter la lutte pour Reinier Jesus

Et comme Le 10 Sport vous le révèle en exclusivité, le montant de la transaction avoisinera les 35M€, a savoir 28M€ et 7M€ de bonus. Jusque-là, toujours selon nos informations, l'Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund étaient passés à l'action avec des offres approchant les 25M€. Mais c'est bien le Real Madrid qui va avoir le dernier mot dans ce dossier et va s'offrir un nouveau crack brésilien après Vinicius Junior et Rodrygo. Et il n’aura fallu que huit jours au club merengue pour boucler ce deal et convaincre Reinier Jesus de parapher un bail de six ans,comme nous vous l’avons révélé.