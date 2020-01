Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato : Tous les détails du transfert de Reinier Jesus au Real Madrid !

Publié le 4 janvier 2020 à 22h50 par Alexis Bernard

Comme révélé par le10sport.com ce vendredi, le Real Madrid va signer la pépite brésilienne Reinier Jesus. Et voici tous les détails de l’opération.