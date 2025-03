Kylian Mbappé : Sa soirée «hostile» à l’étranger 

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, l'équipe de France a réussi à inverser la tendance face à la Croatie. Battus 2 à 0 à Split, les Bleus se sont imposés aux tirs-au-but au retour au Stade de France. Et après avoir connu une ambiance assez chaude en Croatie, Kylian Mbappé confirme avoir voulu insuffler un climat plus hostile au Stade de France.

Mbappé raconte sa soirée en Croatie

« On s'est levés avec l'idée qu'on pouvait passer une grande soirée, on était convaincus de faire quelque chose de grand. Dans la continuité de la deuxième mi-temps là-bas (0-2 jeudi soir) en étant mieux, en attaquant d'entrée et ne laissant pas cette équipe croate respirer, car elle te fait courir quand elle a le ballon. On était contents, on a fait une bonne entame mais il nous manquait d'être un peu plus tranchant. Et après, Michael (Olise) met un super coup franc (52e) et Ousmane (Dembélé, 80e) est efficace. On pousse pour le troisième but, et on va aux penalties. Et on sait quand on va aux tirs au but, on a un gardien qui peut faire la différence », s’enflamme le capitaine de Bleus au micro de TF1, avant de revenir sur l’ambiance du match aller à Split.

«On a voulu créer le climat le plus hostile»

« C'était un objectif. On était convaincus qu'on allait le faire, qu'on allait mettre les ingrédients. On avait besoin d'un match comme ça pour remettre le public avec nous. On a voulu créer le climat le plus hostile, dans les règles, pour les Croates, car en Croatie on a bien senti qu'on n'était pas chez nous. Les gens ont tout de suite déconnecté avec le match, c'était cool. Je voulais que tout le monde y croie. Nous, on y croyait depuis le début, mais il faut savoir le transmettre. On a essayé de le faire pendant le match, emmener les 80 000 personnes. C'est une belle soirée », ajoute Kylian Mbappé.