PSG : La gaffe qui enflamme les réseaux sociaux !

Au PSG, Gianluigi Donnarumma sortait d’une très belle dynamique avec notamment une masterclass à Liverpool où il a fait l’unanimité en quart de finale retour de Ligue des champions. Cela n’a pas été le cas en Allemagne dimanche soir avec un but casquette qui a choqué tout le monde. Explications.

A l’occasion du choc entre l’Allemagne et l’Italie en quart de finale retour de Ligue des nations dimanche soir, Gianluigi Donnarumma a encaissé un but cocasse dont il se serait bien passé. Le gardien du PSG est également le portier de la Squadra Azzurra. Après s’être déjà incliné face à Joshua Kimmich sur penalty, Donnarumma a vu le joueur du Bayern Munich lui jouer un sale tour.

«Si on ne le comprend pas et qu’on n’est pas attentifs, autant encaisser»

A la 36ème minute de jeu, Joshua Kimmich a tiré un corner rapidement, transformé par Jamal Musiala alors que Gianluigi Donnarumma ne suivait pas l’action puisqu’il recadrait ses défenseurs au sujet de la situation précédente. Une surprise totale qui n’en était cependant pas une pour Luciano Spaletti. « On savait qu’ils pouvaient tirer les corners comme ça. Si on ne le comprend pas et qu’on n’est pas attentifs, autant encaisser, pour que les joueurs comprennent que ce ne sont pas que des mots, mais la réalité ». a confié le sélectionneur de l’Italie.

«Désolé pour le but pris de cette façon»

Résultat des courses, au score cumulé des deux rencontre (2-1 et 3-3), l’Italie a été éliminée de cette phase finale de Ligue des nations par l’Allemagne. L’occasion pour le gardien du PSG de faire son mea culpa sur son compte X personnel. « Désolé pour le résultat. Surtout désolé pour le but pris de cette façon. Belle réaction de l'équipe. Rendez-vous en juin ! Encore plus fort ! Forza azzurri.... Toujours ».