Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane s’apprête à frapper fort cet hiver…

Publié le 5 janvier 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que la dernière tendance voulait que le Real Madrid ne recrute personne cet hiver, Zinedine Zidane pourrait finalement frapper un gros coup.

Après avoir dépensé plus de 300M€ durant l’été, le Real Madrid voulait se serrer la ceinture en janvier afin de rééquilibrer les comptes. Ces derniers jours, les médias espagnols s’accordaient ainsi pour dire qu’aucune recrue ne rejoindra l’effectif de Zinedine Zidane. La réalité pourrait finalement être différente. Et le gros coup du Real Madrid cet hiver pourrait bien se nommer Reinier Jesus.

Une offre impossible à refuser ?

A 17 ans, Reinier Jesus n’est pas un inconnu pour les plus grands clubs européens. Et alors que le PSG, Barcelone ou encore l’Atlético de Madrid étaient sur le coup, c’est le Real Madrid qui s’apprête à rafler la mise. Le joueur de Flamengo pourrait à cette occasion réaliser un rêve. En effet, l’entourage de Reinier Jesus a fait savoir aux médias espagnols que le Real Madrid était un rêve pour tous et un club impossible à refuser.