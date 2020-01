Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Thiago Silva déjà trouvé par Leonardo ?

Publié le 5 janvier 2020 à 5h00 par A.M.

Alors que le contrat de Thiago Silva prend fin en juin prochain, Leonardo semble déjà en quête du successeur de son capitaine et pourrait se tourner vers Kalidou Koulibaly.

En fin de saison, le Paris Saint-Germain pourrait subir un véritable exode. En effet, de nombreux joueurs voient leur contrat arriver à échéance en juin prochain, et non des moindres. Ainsi, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting, Edinson Cavani et Thiago Silva pourraient bien partir d'ici la fin de la saison. Par conséquent, Leonardo anticipe déjà ces gros départs, notamment celui du défenseur brésilien qui sera très difficile à remplacer.

Koulibaly, successeur désigné de Thiago Silva ?