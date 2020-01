Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme couac pour le départ de Mariano Diaz ?

Publié le 5 janvier 2020 à 0h30 par A.D.

Inutilisé par Zinedine Zidane cette saison, Mariano Diaz pourrait rebondir dans un autre club en deuxième partie de saison. Pour permettre un départ de son attaquant vers la Roma, la Casa Blanca serait obligée de revoir ses exigences à la baisse.

L’AS Rome attendrait un coup de pouce de Zinedine Zidane. Lors de la première partie de saison, Mariano Diaz n’a pas joué la moindre minute sous les couleurs du Real Madrid. Pour se relancer, l’ancien de l’OL verrait d’un bon œil un départ cet hiver. Alors que l’AS Rome pourrait tendre la main à Mariano Diaz, Zinedine Zidane serait dans l’obligation de baisser ses revendications.

Mariano Diaz contraint de faire un sacrifice financier ?