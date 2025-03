Algérie : Le clash continue avec Pierre Ménès !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à ses propos sur Didier Deschamps concernant la non-sélection de Rayan Cherki et Maghnes Akliouche et l’Algérie, Karim Zeribi a suscité de nombreuses réactions. Ça a même viré au clash avec Pierre Ménès. Menacé d’un plainte par le chroniqueur de Sud Radio, le journaliste sportif a tenu à lui répondre.

Réagissant à ce qu’avait pu dire Karim Zeribi sur Didier Deschamps, à propos duquel il expliquait qu’il avait un problème avec les Algériens, Pierre Ménès avait alors qualifié le chroniqueur de Sud Radio d’« extrémiste ». Ce a quoi Karim Zerbi a répondu, menaçant même Pierre Ménès de porter plainte contre lui : « Il est insignifiant ce garçon. Il n’a jamais tapé dans un ballon de sa vie, il a les pieds carrés. J’ai fait les classes sport-études, j’ai été en centre de formation, j’ai été stagiaire professionnel, je peux parler football. Au nom de quoi il peut parler football. Et puis le garçon, le nom que tu me sors… Il a été condamné pour harcèlement de ses collaborateurs. Il y a un gars qui travaillait avec lui, Emmanuel Trumer, qui dit dans le Nouvel Obs qu’il utilisait le terme de « bougnoule » pour parler des agents de joueur. Et ce gars ose parler de moi !? Qu’il arrête de me salir, il est déjà tellement sale. Qu’il se cache. Je pourrais porter plainte pour diffamation contre ce gars. Il m’a traité d’extrémiste, je n’accepte pas les propos de cet homme que je ne connais pas et avec qui je n’ai aucune affinité ».

« J’ai dit que c’était un extrémiste dans ses prises de position sur l’histoire de l’Algérie, je peux le maintenir »

Forcément, Pierre Ménès devait à son tour lui répondre. Ainsi, à l’occasion d’une vidéo sur chaine Youtube, il a expliqué sur Karim Zeribi : « Il a donc dit que j’avais été condamné et qu’à ma place, il se cacherait dans un trou. Je vais donc vous rappeler le pedigree du dénommé Zeribi Karim, 55 ans, qui a donc été condamné à une peine de 3 ans de prison avec sursis pour abus de biens sociaux et abus confiance, accompagné de 5 ans d’inéligibilité et interdiction de gérer. Donc je ne sais pas si je dois me cacher dans un trou, j’espère qu’il y a de la place dans le sien. J’ai dit que c’était un extrémiste dans ses prises de position sur l’histoire de l’Algérie, je peux le maintenir. J’en ai rien à foutre. Surtout qu’être extrémiste, c’est un mot, je n’ai pas dit que c’était un islamiste ou un terroriste. Il m’a semblé que la FFF avait porté plainte contre lui. Ça veut quand même dire qu’il y a des petites choses qui ne sont pas bien passées ».

« Quand les critiques viennent d’un mec du niveau de Zeribi, ce n’est quand même pas très grave »

« Donc voilà, quand les critiques viennent d’un mec du niveau de Zeribi, ce n’est quand même pas très grave. Moi j’ai été condamné à deux mois avec sursis sur la foi d’une vidéo qui n’a pas été produite au procès parce qu’elle a été détruite par le parquet. Je n’ai pas fait appel car ma mère était morte 3 jours avant le procès et je n’avais pas le force de continuer ça. J’aurais dû faire, j’aurais pu être relaxé en appel et ça éviterait à des cons comme Zeribi de se servir de ça pour masquer ses propres forfaitures », a poursuivi Pierre Ménès.