Mercato - Real Madrid : Un ultime détail à régler pour Zidane avec le «nouveau Neymar» ?

Publié le 5 janvier 2020 à 12h00 par A.D.

Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité, le Real Madrid a raflé la mise pour Reinier Jesus grâce à une offensive à 35M€. Zinedine Zidane devrait officialiser l’arrivée du «nouveau Neymar» à partir du 19 janvier.

A quelle date Reinier Jesus posera-t-il ses valises à Madrid ? Telle serait la question. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane a devancé le PSG, le FC Barcelone, l’Atlético et le Borussia Dortmund pour Reinier Jesus. D’après nos indiscrétions de ce samedi, l’offre de 35M€, dont 7M€ de bonus, du Real Madrid a fait plier Flamengo. Une information qu’est en mesure de confirmer Goal .

Un dilemme pour Zidane avec Reinier Jesus ?