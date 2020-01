Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger nommé Simeone pour cette pépite italienne ?

Publié le 5 janvier 2020 à 13h45 par A.D.

Le PSG, la Juventus et l’Inter seraient en concurrence pour le recrutement de Sandro Tonali. L’Atlético serait prêt à se mêler à la lutte pour le jeune talent de Brescia.

Diego Simeone serait entré dans la course à la signature de Sandro Tonali. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Leonardo souhaite offrir le milieu de terrain de 19 ans à Thomas Tuchel. Toutefois, le directeur sportif du PSG doit se frotter à la Juventus et à l’Inter pour Sandro Tonali. Et malheureusement pour Leonardo, l’international italien se voit bien porter les couleurs Bianconeri ou Nerazzurri .

Diego Simeone dans la danse pour Sandro Tonali ?