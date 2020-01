Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier chaud se complique pour Leonardo !

Publié le 5 janvier 2020 à 10h45 par A.M.

En quête de renforts dans l’entrejeu, Leonardo vise Emre Can depuis plusieurs semaines. Mais ce dossier semble avoir pris du plomb dans l’aile. Explications.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain ne devrait pas être très actif sur le mercato. Toutefois, Leonardo devrait tenter quelques coups, notamment au poste de latéral, voire au milieu de terrain. Dans cette optique, le nom d’Emre Can revient avec insistance depuis plusieurs semaines. Mais malgré son faible temps de jeu à la Juventus, le club turinois pourrait bien retenir l’international allemand.

Can finalement retenu par la Juve ?