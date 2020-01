Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup à 0€ se précise pour Leonardo !

Publié le 5 janvier 2020 à 5h15 par T.M.

L’été prochain, Christian Eriksen arrivera au terme de son contrat avec Tottenham. Un dossier où le PSG aurait toutes ses chances.

Depuis le retour de Leonardo aux commandes, le PSG semble désormais recruter malin. Les grosses folies semblent terminées, place maintenant aux belles opportunités du marché. Cela a ainsi été le cas avec Ander Herrera ou encore Pablo Sarabia. Mais du côté du PSG, Leonardo pourrait ne pas s’arrêter là.

Un prochain coup nommé Eriksen ?

Le PSG est donc à la recherche de grosses opportunités et la prochaine de Leonardo pourrait bien se trouver à Tottenham. En effet, Christian Eriksen arrive en fin de contrat et ne semble pas enclin à prolonger chez les Spurs. Une occasion en or que voudrait saisir. Et alors que certains évoquaient un possible transfert en janvier, Nicolo Schira assure qu’Eriksen devrait partir l’été prochain quand il sera libre. Le Danois ne coûtera alors rien et selon le journaliste italien, le PSG serait bien en discussion pour rafler la mise.