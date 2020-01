Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce gardien de Villas-Boas qui lâche ses vérités sur son avenir !

Publié le 5 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que son contrat prend fin en juin prochain, Yohann Pelé assure qu'il ne songe pas encore à son futur à l'OM et se concentre simplement sur le présent.

Conscient qu'il ne sera jamais titulaire dans les buts de l'OM bien gardés par Steve Mandanda, Yohann Pelé a finalement décidé de rester à Marseille, un choix qu'il ne regrette pas. « C’est un choix personnel. J’avais l’opportunité d’aller jouer ailleurs, mais j’ai préféré rester ici. C’était mon choix, je me sens bien dans le club et la ville. L’OM est un grand club, ça m’a permis de vivre de belles émotions. On aspire tous à jouer, mais il faut des remplaçants, ça ne me dérange pas. Je viens tous les jours à l’entraînement avec le sourire », assure-t-il devant les médias.

Pelé ne pense pas encore à son avenir