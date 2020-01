Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme bras de fer entre Zidane et Leonardo pour Eriksen ?

Publié le 4 janvier 2020 à 14h15 par A.D.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Christian Eriksen pourrait quitter Tottenham dès cet hiver. Le PSG et le Real Madrid seraient prêts à investir entre 20 et 30M€ pour récupérer le milieu de terrain de José Mourinho en janvier.

Zinedine Zidane et Leonardo devraient se disputer Christian Eriksen cet hiver. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’international danois ne souhaiterait pas prolonger avec Tottenham. Le milieu de terrain de José Mourinho devrait donc changer de club en juillet, à moins qu’un club ne se décide à frapper lors de ce mercato hivernal.

Un duel XXL entre Zidane et Leonardo pour Eriksen ?