Mercato - Real Madrid : Cette nouvelle annonce fracassante sur l'avenir de Reinier Jesus !

Publié le 5 janvier 2020 à 15h00 par H.G.

Alors que Reinier Jesus va prochainement s’engager en faveur du Real Madrid, son coéquipier à Flamengo, Filipe Luis, a totalement validé ce transfert qu'il donne déjà pour acquis.

Le Real Madrid va bientôt enregistrer l’arrivée de Reiner Jesus, arrivé en provenance de Flamengo. Comme révélé par Le 10 Sport, le club madrilène a trouvé un accord avec le club brésilien pour le transfert de l’attaquant de 17 ans, en formulant une proposition de 28M€ plus 7M€ de bonus, atteignant ainsi la somme de 35M€ que demandait Flamengo. Le Real Madrid a ainsi réalisé un joli coup sur le marché des transferts en arrachant la signature d’un joueur qui était convoité par de nombreuses écuries. Et aux yeux de Filipe Luis, ancien joueur de l’Atlético de Madrid qui évolue désormais du côté de Flamengo, le Real Madrid a fait le bon choix en enrôlant Reinier Jesus.

« C’est un grand recrutement pour le Real Madrid »