Mercato - OL : Aulas a bien une énorme ouverture avec Ben Arfa !

Publié le 5 janvier 2020 à 13h00 par A.M.

Comme révélé par Le 10 Sport, Hatem Ben Arfa attend bien un signe de Jean-Michel Aulas afin de revenir à l’OL, son club formateur.

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec le Stade Rennais il y a six mois, Hatem Ben Arfa n’a toujours pas trouvé le bon projet pour rebondir. Mais cet hiver, l’ancien joueur du PSG ne manque pas de courtisans. Et comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Hatem Ben Arfa attendrait un signe de Jean-Michel Aulas. Un retour à l’OL est donc la piste privilégiée par le joueur formé à Lyon.

Ben Arfa attend un signe d’Aulas