Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato : Hatem Ben Arfa veut l’OL !

Publié le 4 janvier 2020 à 15h20 par Alexis Bernard

Très courtisé en ce mercato hivernal, Hatem Ben Arfa a déjà reçu plusieurs propositions. Et le challenge lyonnais lui plaît bien.

Libre de tout contrat et sans club depuis plus de six mois, Hatem Ben Arfa est sur le chemin du retour. L’attaquant français a déjà reçu plusieurs propositions, notamment à l’étranger. Des challenges qu’il prend le temps d’étudier pour ne pas se tromper. Et parmi la liste des clubs qui pensent à lui, il y a son club formateur de l’Olympique Lyonnais. Selon nos informations, la possibilité d’un come-back à l’OL lui plaît beaucoup. L’idée de « boucler la boucle » par un retour chez les Gones le séduit mais pour l’heure, il n’a reçu aucune proposition de la part de Lyon. Car si le président Jean-Michel Aulas a publiquement indiqué être intéressé par Hatem Ben Arfa, en interne, le joueur ne ferait pas l’unanimité. Son cas divise donc pas d’offre pour le moment…