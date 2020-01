Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Edinson Cavani serait déjà scellé !

Publié le 5 janvier 2020 à 11h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani est annoncé avec insistance du côté de l’Atlético de Madrid. Mais le Matador devrait attendre le mois de juillet pour rejoindre les Colchoneros.

« Pour Edi, c’était dur pour lui d’avoir une blessure et d’être blessé plusieurs fois. Il a perdu le rythme. Mais il est là, dans un bon état d’esprit. On a besoin des deux, j’ai confiance en eux. Je pense qu’ils seront avec nous jusqu’à la fin de la saison . » Présent en conférence de presse samedi, Thomas Tuchel a assuré qu’Edinson Cavani, tout comme Leandro Paredes, devrait rester au PSG cet hiver bien que son contrat prenne fin en juin prochain. Et la tendance se confirme.

Cavani à l’Atlético de Madrid… en fin de saison ?