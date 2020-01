Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ de Cavani et Paredes cet hiver ? La réponse de Tuchel

Publié le 4 janvier 2020 à 15h45 par A.D.

Ces dernières semaines, Edinson Cavani et Leandro Paredes ont été annoncés avec insistance vers la sortie. Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, Thomas Tuchel, le coach du PSG, a lâché ses vérités sur l’avenir de ses deux joueurs.

Leandro Paredes et Edinson Cavani défendront-ils les couleurs du PSG à la fin du mercato ? Selon Thomas Tuchel, la réponse est oui. Peu utilisés depuis le début de la saison, les deux hommes pourraient faire leurs valises dès le mois de janvier. Leandro Paredes pourrait être échangé avec Emre Can, tandis qu’Edinson Cavani se rapprocherait dangereusement de l’Atlético. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Thomas Tuchel s’est prononcé sur ces deux cas. Selon ses dires,Edinson Cavani et Leandro Paredes ne devraient pas quitter le PSG cet hiver.

«Je pense qu’ils seront avec nous jusqu’à la fin de la saison»