OM : Un Marseillais annonce le renfort parfait pour sauver De Zerbi !

Axel Cornic

La défaite face au Stade de Reims (3-1) a mis le feu à l’Olympique de Marseille, avec une possible qualification en Ligue des Champions qui est désormais en danger. Et pour ne rien arranger, Roberto De Zerbi a perdu l’un de ses plus fidèles soldats qui plus est capitaine, avec la blessure au genou de Leonardo Balerdi.

Décidément, rien ne va plus à Marseille. Alors que la deuxième place semblait acquise à l’OM, tout s’est gâté en quelques semaines avec trois défaites consécutives qui ont plongé l’équipe dans la crise. Et la fin de saison s’annonce bouillante, avec notamment des déplacements à Monaco et à Lille.

C’est la crise en défense

Ce sera sans Leonardo Balerdi ! Le capitaine de l’OM a été victime d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche et sera donc indisponible pour plusieurs semaines. Au sein du club on espère pouvoir le récupérer avant la fin de la saison, mais la situation devient de plus en plus compliquée en défense, comme l’a récemment confié Roberto De Zerbi. « Avec (Derek) Cornelius, c'est le seul défenseur central qu'on ait puisque Luiz Felipe est aussi blessé » avait déclaré le coach marseillais, juste après la défaite face au Stade de Reims.

« Je ne peux pas m'empêcher de penser à Mbemba ! »

Les solutions pour remplacer Balerdi sont donc peu nombreuses, même si certains voient Pierre-Emile Højbjerg pouvoir suppléer en défense centrale, tout comme Amir Murillo. Mais pourquoi ne pas miser sur Chancel Mbemba, écarté depuis le début de la saison, qui a toutefois disputé deux matchs avec sa sélection lors de la dernière trêve internationale ? Selon les informations de L’Equipe un tel scénario serait d’ores et déjà exclu, ce qui laisse pourtant perplexe certains anciens du club. « On nous a expliqué de ne plus en parler, mais quand je vois ce qui se passe là, je ne peux pas m'empêcher de penser à lui ! » a déclaré Éric Di Meco, au micro de RMC Sport.