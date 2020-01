Foot - PSG

PSG - Polémique : Les vérités de Tuchel sur les vacances de Neymar !

Publié le 4 janvier 2020 à 16h45 par T.M.

Alors que les vacances de Neymar ont fait énormément parler, Thomas Tuchel ne veut pas faire une polémique à ce sujet.

Depuis quelques jours, le PSG a repris le chemin de l’entraînement. Les joueurs de Thomas Tuchel doit désormais se reconcentrer sur la saison après eu quelques jours de vacances. Neymar semble d’ailleurs en avoir bien profité. L’attaquant de 27 ans a passé les fêtes de fin d’année au Brésil, mais les polémiques se sont multipliées concernant Neymar. En effet, de nombreuses vidéos ont montré que le Parisien n’avait pas forcément une bonne attitude et une bonne hygiène de vie. Pas de quoi toucher inquiéter l’entraîneur du PSG.

« Les vacances sont là pour profiter »