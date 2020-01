Foot - PSG

PSG - Polémique : Tuchel a-t-il perdu son emprise sur le vestiaire ?

Publié le 2 janvier 2020 à 21h00 par A.C.

La situation de Thomas Tuchel au sein du Paris Saint-Germain semble s'être un peu compliquée ces derniers mois.

Décidément, 2019 est une année à oublier pour Thomas Tuchel. Il a certes gagné le premier titre de champion national de sa carrière d'entraineur, en remportant la Ligue 1 avec la Paris Saint-Germain, mais son image a pris un sacré coup. Il y a en effet eu la désillusion de Manchester United, puis la fin de saison dernière, plus que compliquée. Cela ne s'est pas arrangé avec l'arrivée de l'envahissant Leonardo ainsi que les polémiques autour de Neymar et Kylian Mbappé.

Entre Tuchel et ses joueurs, ça passe moins bien