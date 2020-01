Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énigmatique sortie de Wanda Nara sur l'avenir d'Icardi !

Publié le 7 janvier 2020 à 18h15 par A.C.

Wanda Nara s'est exprimée au sujet de l'avenir de Mauro Icardi, actuellement prêté par l'Inter au Paris Saint-Germain.

Après un long bras de fer avec l'Inter la saison dernière, Mauro Icardi retrouve des couleurs au Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée cet été, l'attaquant réalise d'excellente choses et a même réussi à faire de l'ombre à Edinson Cavani, idole des supporters. Il n'est toutefois que prêté pour le moment et si Leonardo décidera de lever l'option d'achat de 70M€ fixée dans son contrat, c'est le joueur qui aurait vraisemblablement le dernier mot.

« Est-ce qu'il quittera le PSG à la fin de la saison ? On verra, rien n'est sûr, c'est Mauro qui décidera »