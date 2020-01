Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un gros retournement de situation pour l’avenir de Todibo ?

Publié le 7 janvier 2020 à 20h00 par B.C.

Annoncé proche du Milan AC ces derniers jours, Jean-Clair Todibo refuserait pour l’heure de rejoindre le club italien. Explications.

Son départ semblait proche d’être acté, et pourtant… En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo pourrait changer d’air dans les prochains jours, et l’AC Milan serait le grand favori dans ce dossier. Frederic Massara, directeur sportif des Rossoneri , a fait le déplacement jusqu’en Catalogne vendredi soir afin d’évoquer l’arrivée du défenseur français. Cependant, comme nous vous le révélions il y a quelques jours, Jean-Clair Todibo souhaite rester au Barça, et cela pourrait faire capoter l’opération.

Gros désaccord entre Todibo et le Milan AC